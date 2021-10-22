Мэр Сум обещает тепло с пятницы, в «Сумыгаз» информацию не подтверждают 5 ноября на территории обслуживания КСПУ в Сумах начинается подача тепла в жилые дома, написал на своей странице в Фейсбуке Сумской городской голова Александр Лысенко.

В то же время спикер АО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина говорит, что предприятие до сих пор не подало газ тепловикам, пишет Суспільне.

«Договорные отношения между котельной и АО "Сумыгаз" были урегулированы в пятницу, 29 октября, и с этого момента мы готовы были восстановить распределение газа в котельную, однако возобновить распределение газа без информации на платформе относительно номинаций, то есть наличия выделенного газа для данного предприятия у нас нет возможности. На сегодняшний день информации о наличии номинаций у "Сумыгаз" нет. Это вопрос взаимоотношений между котельной и их поставщиком газа - НАК "Нафтогаз"», - говорит спикер АО "Сумыгаз" Анастасия Шимарина.