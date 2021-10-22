В центре Сум тройное ДТП из-за неработающего светофора Сегодня, 4 ноября, произошла авария на перекрестке улиц Ильинской и Ярослава Мудрого.

На месте происшествия работает полиция. Прибыл эвакуатор ,пишет Сумыпост. Подробности выясняются. Напомним: на этом перекрестке уже три дня не работает светофор из-за аварии, которая произошла в понедельник.