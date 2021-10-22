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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:25506

В центре Сум тройное ДТП из-за неработающего светофора

Сегодня, 4 ноября, произошла авария на перекрестке улиц Ильинской и Ярослава Мудрого.

На месте происшествия работает полиция. Прибыл эвакуатор ,пишет Сумыпост.

Подробности выясняются.

Напомним: на этом перекрестке уже три дня не работает светофор из-за аварии, которая произошла в понедельник.

Право Дтп
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