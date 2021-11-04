Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:43438

На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов

В школах Сумщины будет продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября.

Во время внеочередного заседания Сумская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся и педагогических работников рекомендовала учреждениям общего среднего образования продолжить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года (кроме учащихся специальных школ).

В своем выступлении исполняющий обязанности генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Владимир ЗБАРАЖСКИЙ сообщил, что Сумщина по состоянию на сегодняшний день по показателю заболеваемости находится на первом месте.

«По состоянию на сегодня в Сумской области показатель заболеваемости 1385 больных 100 тыс. населения, – отметил Владимир Збаражский. – Однако за последние две недели уменьшилось количество больных в категории 10-17 лет. То есть это значит, что карантинные ограничения действуют и надеемся, что заболеваемость будет снижаться».

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Заслушав выступающих, комиссия ТЭБ и ЧС единогласным решением рекомендовала учреждениям общего среднего образования продлить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года.

Также было рекомендовано председателям райгосадминистраций, сельским, поселковым, городским головам, руководителям территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти в области, предприятий, учреждений и организаций области в соответствии с компетенцией взять под личный контроль исполнение на территории области ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктами 22, 3 и 35 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями).

Общество Дистанционное образование
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Тростянце хотят вернуть детей в школы
02.11.2021 13:38

В Тростянце хотят вернуть детей в школы

Мэр Тростянца и депутаты за то, чтобы вернуть детей с «дистанционки» к обычному учению....

В Сумах родители привели детей в школу, протестуя против дистанционного обучения
01.11.2021 12:36

В Сумах родители привели детей в школу, протестуя против дистанционного обучения

Утром 1 ноября четверо родителей привели своих детей в школу. Директор отказалась принимать детей, потому что сейчас решением комиссии по...

Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение
29.10.2021 15:15

Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение

Управление образования и науки сообщает, что с понедельника, 1 ноября, учащиеся 1–11-х классов учебных заведений Сумской городской территориальной громады будут...

С пятницы все школьники Сумщины переходят дистанционное учение
28.10.2021 15:02

С пятницы все школьники Сумщины переходят дистанционное учение

Такое решение было принято на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

Начальные классы глуховских школ также идут на дистанционку
28.10.2021 14:58

Начальные классы глуховских школ также идут на дистанционку

С 29 октября по 7 ноября во всех заведениях общего среднего образования Глуховского городского совета вводится дистанционная форма обучения....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)
Сегодня 08:51
Мэр Сум обещает тепло с пятницы, в «Сумыгаз» информацию не подтверждают
Сегодня 18:39
В центре Сум тройное ДТП из-за неработающего светофора
Сегодня 18:25
График работы пунктов и центров вакцинации на выходных в Сумах
Сегодня 17:57
На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов
Сегодня 17:43
"Правый сектор" пришел под Офис президента из-за убийства сумского активиста (видео)
Сегодня 17:13
Сумські прикордонники звернулися до мисливців перед початком сезону полювання
Сегодня 16:50
На Сумщине полицейские поймали разбойника, напавшего на ювелирный магазин
Сегодня 16:13
Мэр Сум обещает тепло трети города уже завтра
Сегодня 16:05
Предприятие заплатит 12 млн грн за загрязнение земли в Сумах ковидными отходами
Сегодня 15:50
На Сумщине вакцинировалось от COVID-19 меньше 25% жителей области
Сегодня 15:28
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 14:57
view counter
view counter

Статьи

«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
Сегодня 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
Вчера 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.