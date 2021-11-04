На Сумщине еще на неделю продолжат дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов В школах Сумщины будет продолжена дистанционная форма обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября.

Во время внеочередного заседания Сумская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с высоким уровнем заболеваемости учащихся и педагогических работников рекомендовала учреждениям общего среднего образования продолжить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года (кроме учащихся специальных школ).

В своем выступлении исполняющий обязанности генерального директора Сумского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Владимир ЗБАРАЖСКИЙ сообщил, что Сумщина по состоянию на сегодняшний день по показателю заболеваемости находится на первом месте.

«По состоянию на сегодня в Сумской области показатель заболеваемости 1385 больных 100 тыс. населения, – отметил Владимир Збаражский. – Однако за последние две недели уменьшилось количество больных в категории 10-17 лет. То есть это значит, что карантинные ограничения действуют и надеемся, что заболеваемость будет снижаться».

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Заслушав выступающих, комиссия ТЭБ и ЧС единогласным решением рекомендовала учреждениям общего среднего образования продлить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года.

Также было рекомендовано председателям райгосадминистраций, сельским, поселковым, городским головам, руководителям территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти в области, предприятий, учреждений и организаций области в соответствии с компетенцией взять под личный контроль исполнение на территории области ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктами 22, 3 и 35 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями).