График работы пунктов и центров вакцинации на выходных в Сумах На выходных, 6 и 7 ноября, в Сумах продолжат работу пункты прививки и Центры массовой вакцинации.

В течение выходных вакцинироваться можно будет в четырех центрах массовой вакцинации:

- в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 2) в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

- в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул. Харьковская, 2/2), в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.

- ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00.

- МЦ «РОМАНТИКА» в субботу и воскресенье с 09:00 до 13:00.

Также можно привиться от COVID-19 в выходные дни в следующих амбулаториях города с 09:00 до 14:00:

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (ул. Ильинская, 48/50).

- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» (ул. Привокзальная, 3-А).

- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (ул. Ковпака,7). Суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье с 9:00 до 12:00.