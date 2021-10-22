График работы пунктов и центров вакцинации на выходных в Сумах

В течение выходных вакцинироваться можно будет в четырех центрах массовой вакцинации:
- в ТРЦ «КИЕВ» (ул. Кооперативная, 2) в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
- в ТРЦ «МАНУФАКТУРА» (ул. Харьковская, 2/2), в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.
- ТЦ «ЭПИЦЕНТР» (ул. Героев Крут, 1/3) в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00.
- МЦ «РОМАНТИКА» в субботу и воскресенье с 09:00 до 13:00.
Также можно привиться от COVID-19 в выходные дни в следующих амбулаториях города с 09:00 до 14:00:
- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (ул. Ильинская, 48/50).
- амбулатория №2 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» (ул. Привокзальная, 3-А).
- амбулатория КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» (ул. Ковпака,7). Суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье с 9:00 до 12:00.
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