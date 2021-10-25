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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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COVID-вакцинація на Сумщині: медзаклад-лідер отримав 1,5 млн грн у вересні

У 58 медичних закладах Сумської області можна отримати щеплення від коронавірусу. Саме ці медзаклади мають відповідний договір з НСЗУ.

Всі вакцини від коронавірусу в Україні безоплатні для пацієнта, послуги з вакцинації — також. Як знайти пункти вакцинації, в яких можна щепитися та на які послуги лікарів можна розраховувати?

Наразі в Сумській області 58 медичних закладів мають угоди з НСЗУ на проведення вакцинації проти COVID-19. У цих закладах пацієнт може отримати свою безоплатну дозу вакцини. Послуги з вакцинації також безоплатні для пацієнта.

Усього з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу Національна служба здоров’я виплатила понад 12,8 млн грн закладам Сумської області за проведення щеплення.

Жителям Сум доступні послуги і мобільних бригад з вакцинації — щеплення маломобільних громадян та колективів від 50 людей.

Вони отримують оплату за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн — за першу дозу введеної вакцини і 60 грн — за другу. Інформацію про вакцинацію медики вносять до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ платить закладам.

У Сумській області 214 тисяч людей уже повністю вакциновані проти COVID-19, першу дозу отримали 308 тисяч. Варто зазначити, що Сумський обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань за підсумками вересня увійшов у трійку лідерів за виплатами від НСЗУ за вакцинацію — він отримав 1,5 млн грн.

Це дуже хороша динаміка, закликаю всіх долучатися до неї: зайдіть на сайт МОЗ, знайдіть найближчий пункт вакцинації й отримайте своє щеплення. Воно повністю безпечне та безоплатне”, — прокоментувала директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Як має проходити щеплення від коронавірусу та де його можна зробити?

Медичні заклади, які укладають договір на вакцинацію проти COVID-19, зобов’язуються працювати так:

  1. Для початку медичні працівники повинні поінформувати вас щодо процедури вакцинації та отримати інформовану згоду — документ, який кожен підписує перед щепленням.

  2. Лікар має вас опитати, щоб виявити протипоказання, з’ясувати схильність до алергій.

  3. Після цього вам розкажуть про подальші дії та можливі побічні реакції.

  4. Лише тоді можна безпосередньо провести вакцинацію з дотриманням вимог інфекційної безпеки.

  5. Протягом 30 хвилин після щеплення за вами мають спостерігають, щоб зафіксувати несприятливі події після імунізації в разі їх виявлення.

  6. Факт вакцинації реєструють в електронній медичній картці пацієнта.

  7. Якщо вакцина дводозова, медпрацівники повідомляють пацієнту час і місце наступного щеплення, у разі потреби допомагають із реєстрацією на наступний візит.

  8. Якщо раптом у пацієнта виникає невідкладний стан у процесі вакцинації, йому надають першу медичну допомогу і викликають швидку.

Наголошуємо, що відсутність декларації з сімейним лікарем конкретного медичного закладу або її відсутність узагалі не є підставою для того, щоб людині відмовили у вакцинації від COVID-19.

Щоб зробити щеплення, необхідно записатися. Знайти перелік пунктів щеплень можна на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Мобільні бригади з імунізації вакцинують організовані колективи із більше ніж 50 людьми та маломобільних громадян. На колективне щеплення записує людей роботодавець. Маломобільні громадяни можуть звернутися до контакт-центру за номером 0 800 60 20 19.

Якщо вам не вдається записатися на вакцинацію самостійно, звертайтеся до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 60 20 19.

Общество Вакцинация
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