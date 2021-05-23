На Сумщине полицейские поймали разбойника, напавшего на ювелирный магазин

Событие произошло 31 октября, около девяти часов утра, по улице Знаменской в Шостке. Там неизвестный мужчина в черной маске и темных очках зашел в ювелирный магазин и, угрожая персоналу предметом, похожим на ружье, завладел изделиями из золота на сумму почти полмиллиона гривен. После чего скрылся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Шостки.
Во время обыска у него изъяты украденные ювелирные изделия. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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