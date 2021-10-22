На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части и две добровольные пожарные команды, которые дислоцируются на территории района.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади и вещи домашнего обихода. Пламя мгновенно распространялось по деревянной обрешетке. Образовалась угроза дальнейшего опрокидывания огня на рядом расположенный жилой дом.
В 23:03 возгорание локализовали, а в 3:15 – израсходовав на тушение почти 50 т воды, полностью ликвидировали.
От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на месте происшествия работала одна единица специальной техники и 5 человек личного состава.
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