На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар 3 ноября в 21:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни и хозяйственной постройки с мансардой под одной крышей по ул. Шевченко в с. Вировка Контопского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части и две добровольные пожарные команды, которые дислоцируются на территории района.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади и вещи домашнего обихода. Пламя мгновенно распространялось по деревянной обрешетке. Образовалась угроза дальнейшего опрокидывания огня на рядом расположенный жилой дом.

В 23:03 возгорание локализовали, а в 3:15 – израсходовав на тушение почти 50 т воды, полностью ликвидировали.

От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на месте происшествия работала одна единица специальной техники и 5 человек личного состава.