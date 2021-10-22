Сумський центр професійно-технічної освіти займає лідируючі позиції на освітянській ниві Відбулися урочистості з нагоди 11-річчя існування Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Сьогодні навчальні кабінети, лабораторії Центру оснащені відповідно до вимог державних стандартів України за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник», «Машиніст (кочегар) котельні», «Оператор котельні», «Зварник пластмас», «Електрогазозварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Педикюрник», «Бджоляр», «Кухар».

Сучасними комп’ютерами обладнано кабінет інформаційних технологій з доступом до мережі Інтернет.

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення з видачею свідоцтва державного зразка під замовлення за 12-ма ліцензованими професіями.

Аби наблизити навчальний процес до територіальних громад, у жовтні 2018 року в с.Хоружівка Роменського району створено і успішно діє відділення Центру. Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» — єдиний в Україні навчальний заклад, на базі якого створений Центр сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад державної служби зайнятості, з метою сприяння реформі децентралізації в Україні, розширення можливостей місцевих громад, підвищення ефективності та результативності роботи громади. Діяльність Центру сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад направлена на надання практичної допомоги в підготовці фахівців ОТГ, які будуть сприяти реалізації Концепції розвитку сільських територій за напрямками: диверсифікація та розвиток сільської економіки; удосконалення системи управління сільськими територіями; освіта та інформаційно-консультаційне забезпечення.

Навчальний центр обласної служби зайнятості перетворився на потужного гравця на ринку підготовки кадрів для різних галузей економіки Сумщини та сусідніх областей, зокрема, Чернігівської, Полтавської та Харківської.

Щорічно у Центрі навчаються, перенавчаються та підвищують кваліфікацію більше 6 тисяч чоловік.

Директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний привітав колектив з 11-річчям створення навчального закладу, зупинився на резервах його подальшого розвитку. Він, зокрема, відзначив, що Центр оперативно відгукнувся на запити роботодавців і одним з перших в Україні серед споріднених навчальних закладів запровадив новітні форми підготовки кадрів.

Державний навчальний заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» привітали численні роботодавці.

Керівник ПАТ «Укртелеком» Олег Радченко акцентував увагу на тому, що Центр перетворився на ділового партнера роботодавців, що дає можливість замовити необхідних спеціалістів та оперативно їх прийняти до своїх лав. Здебільшого, це вчорашні безробітні, професії яких стали не актуальними на ринку праці.

Словом, Сумський центр професійно-технічної освіти нині займає лідируючі позиції на освітянській ниві серед дорослого населення регіону.