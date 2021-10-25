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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:36214

Жительницу Шостки обобрал псевдобанкир

Женщина назвала телефонному собеседнику, представившемуся сотрудником банка, коды из банковского смс-сообщения и после этого потеряла 7 000 гривен кредитных средств. Кроме того, через месяц она узнала, что злоумышленники еще и оформили на нее онлайн кредит в одном из магазинов бытовой техники на сумму 15 000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница одного из населённых пунктов Шосткинского района. Она рассказала, что на ее мобильный позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, где она обслуживается. Он сообщил женщине, что в их финансовой системе произошел сбой, а потому для подтверждения ее личности нужно предоставить коды из смс-сообщения, пришедшие ей на телефон.

Чтобы избежать сомнения, что женщине звонят именно из банка, собеседник назвал ее паспортные данные и другую информацию, а именно последние транзакции по ее счету и места их проведения.

Поверив «банкиру», женщина продиктовала необходимую ему информацию. А уже через некоторое время узнала, что с ее «кредитки» было снято 7 000 гривен.

Женщина немедленно обратилась в финансовое учреждение, где заблокировала банковскую карту, однако через месяц узнала, что злоумышленники еще и оформили в магазине бытовой техники на ее имя онлайн кредит на сумму 15 000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняют все обстоятельства совершенного преступления и устанавливают личность злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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