В Путивле пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео) 3 ноября в 19:03 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Богдана Хмельницкого в г. Путивль.

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия была направлена дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные еще 3 гаража.

В 19:32 возгорание локализовали, а в 20:53 – израсходовав на тушение около 10 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.