В Путивле пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия была направлена дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля на площади до 20 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные еще 3 гаража.
В 19:32 возгорание локализовали, а в 20:53 – израсходовав на тушение около 10 т воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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