За среду в Сумах от COVID-19 умерли 9 человек

За последние сутки, 3 ноября, выявлено 537 новых больных. Выздоровели 427 горожан, умерло девять человек.
В настоящее время на лечении находится 6751 сумчан.
Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 47 650 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 45 159 взрослых и 2491 детей.
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