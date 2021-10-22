За среду в Сумах от COVID-19 умерли 9 человек Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 3 ноября, выявлено 537 новых больных. Выздоровели 427 горожан, умерло девять человек.

В настоящее время на лечении находится 6751 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 47 650 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 45 159 взрослых и 2491 детей.