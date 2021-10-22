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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:51856

За среду в Сумах от COVID-19 умерли 9 человек

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 3 ноября, выявлено 537 новых больных. Выздоровели 427 горожан, умерло девять человек.

В настоящее время на лечении находится 6751 сумчан.

Всего, с начала распространения болезни, а именно с апреля прошлого года, в Сумах зарегистрировано 47 650 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием, из которых 45 159 взрослых и 2491 детей.

Общество Коронавирус
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Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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