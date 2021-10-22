В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 84-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что вечером ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее невестка попала в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в немедленном лечении. Для помощи родственнице пожилая женщина собрала 19 000 гривен и отдала неизвестному, который пришел к ней домой.
В тот же день с подобным сообщением в полицию обратилась 85-летняя сумчанка. Женщина также поверила неизвестному телефонному собеседнику и потеряла 19 000 гривен, пытаясь помочь внучке, которой вроде бы срочно понадобились деньги на лечение.
По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленников.
Сотрудники полиции еще раз советуют гражданам не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. Обязательно проверяйте полученную информацию. А в случае любых сомнений сразу звоните в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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