В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок Полиция открыла уголовные производства по мошенничествам, в которых пострадали две пожилые женщины.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратилась 84-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что вечером ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее невестка попала в дорожно-транспортное происшествие и нуждается в немедленном лечении. Для помощи родственнице пожилая женщина собрала 19 000 гривен и отдала неизвестному, который пришел к ней домой.

В тот же день с подобным сообщением в полицию обратилась 85-летняя сумчанка. Женщина также поверила неизвестному телефонному собеседнику и потеряла 19 000 гривен, пытаясь помочь внучке, которой вроде бы срочно понадобились деньги на лечение.

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленников.

Сотрудники полиции еще раз советуют гражданам не доверять неизвестным телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. Обязательно проверяйте полученную информацию. А в случае любых сомнений сразу звоните в полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.