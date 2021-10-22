В Белополье дали 5 лет за смертельное ДТП

Приговором Белопольского райсуда от 02.11.2021 гражданин В. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, и назначен ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком 5 (пять) лет.
Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили до вступления приговора в законную силу.
Срок наказания будут отсчитывать со дня задержания, то есть с 26 августа 2021 года.
Кроме этого, взыскано с В. в пользу Ш. 23 817 (двадцать три тысячи восемьсот семнадцать) гривен 55 копеек имущественного ущерба и 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен морального вреда.
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