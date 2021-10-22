Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:1189

В Белополье дали 5 лет за смертельное ДТП

5 лет лишения свободы за совершение ДТП, в результате которого погибла женщина, - вынесен приговор суда.

Приговором Белопольского райсуда от 02.11.2021 гражданин В. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, и назначен ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком 5 (пять) лет.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания будут отсчитывать со дня задержания, то есть с 26 августа 2021 года.

Кроме этого, взыскано с В. в пользу Ш. 23 817 (двадцать три тысячи восемьсот семнадцать) гривен 55 копеек имущественного ущерба и 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен морального вреда.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине в кювете оказались сразу два авто
Вчера 16:23

На Сумщине в кювете оказались сразу два авто

В результате ДТП на автодороге два автомобиля оказались за пределами проезжей части....

В Ахтырке сбили 83-летнего велосипедиста
02.11.2021 11:06

В Ахтырке сбили 83-летнего велосипедиста

Полиция Ахтырки открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием велосипедиста....

На Сумщине в ДТП травмировался мотоциклист
01.11.2021 17:29

На Сумщине в ДТП травмировался мотоциклист

Полицейские Ахтырщины устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался водитель мотоцикла....

Роменские полицейские выясняют обстоятельства двух ДТП с потерпевшими
01.11.2021 15:49

Роменские полицейские выясняют обстоятельства двух ДТП с потерпевшими

За минувшие выходные на Роменщине в результате дорожно-транспортных происшествий два человека получили телесные повреждения....

В Сумах грузовик снес столб со светофором
01.11.2021 11:21

В Сумах грузовик снес столб со светофором

Авария произошла сегодня, 1 ноября, утром....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)
Сегодня 08:51
В Белополье дали 5 лет за смертельное ДТП
Сегодня 09:11
У Сумах моніторитимуть діяльність депутатів
Сегодня 08:36
В Украине обновился коронавирусный рекорд
Сегодня 08:28
Премьер-министру доложили о проблемах с отоплением в СНАУ, о КСПУ - молчок
Сегодня 08:07
Сумчане требуют включить отопление и наказать ответственных
Вчера 17:59
В Сумах горсовет будет голосовать за отмену льгот для пенсионеров в коммунальном транспорте в часы пик
Вчера 17:54
Мэр Сум ответил на петицию об отмене решения о повышении проезда в маршрутках до 10 гривен
Вчера 17:40
В Сумах не спешат убирать электроопоры с проезжей части расширенной дороги
Вчера 16:59
На Сумщине в кювете оказались сразу два авто
Вчера 16:23
На Сумщине прогнозируют потепление и туман
Вчера 15:53
В Сумах снова майданят антиваксеры
Вчера 15:31
view counter
view counter

Статьи

Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
Вчера 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.