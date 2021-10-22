На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности) COVID-19 подтвердили у 1543 человек – это рекорд (Конотопский р-н – 182, Ахтырский р-н – 246, Роменский р-н – 142, Сумский р-н – 765, Шосткинский р-н – 208).

По состоянию на 4 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 110 768 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1988 летальных исходов, за минувшие сутки – 22 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 5, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 10, Шосткинский р-н – 3).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 90 548 человек, из них за прошедшие сутки – 656 (Конотопский р-н – 13, Ахтырский р-н – 29, Роменский р-н – 19, Сумский р-н – 518, Шосткинский р-н – 77).