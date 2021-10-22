В Сумах сбили беспечного пешехода

Около 18 часов патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными, которое произошло на улице Ивана Сирко.
На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 24-летний мужчина попал под колеса автомобиля ЗАЗ, пересекая дорогу в неустановленном для этого месте, за пределами пешеходного перехода.
Травмированного пешехода доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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