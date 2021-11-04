1543 случая: на Сумщине обновился коронавирусный рекорд

Всего в Украине 27 377 (тоже рекорд) новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 472 человека; летальных исходов – 699; выздоровело – 12 464 человека; проведены тестирования за сутки – 155 405 (в том числе методом ПЦР – 72 918, методом ИФА – 22 294); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60193.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 006 463 человека; выздоровело– 2 479 138 человек; летальных исходов – 70 146; проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1836 случаев;
- Винницкая область – 672 случая;
- Волынская область – 674 случая;
- Днепропетровская область – 2254 случая;
- Донецкая область – 1390 случаев;
- Житомирская область – 1559 случаев;
- Закарпатская область – 421 случай;
- Запорожская область – 1350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
- Киевская область – 967 случаев;
- Кировоградская область – 212 случаев;
- Луганская область – 759 случаев;
- Львовская область – 1400 случаев;
- Николаевская область – 733 случая;
- Одесская область – 1899 случаев;
- Полтавская область – 1197 случаев;
- Ровенская область – 1041 случай;
- Сумская область – 1543 случая;
- Тернопольская область – 523 случая;
- Харьковская область – 1656 случаев;
- Херсонская область – 613 случаев;
- Хмельницкая область – 1113 случаев;
- Черкасская область – 775 случаев;
- Черновицкая область – 694 случая;
- Черниговская область – 882 случая.
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