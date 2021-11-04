1543 случая: на Сумщине обновился коронавирусный рекорд На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1543 человек – это больше предыдущего рекорда на 238 случаев.

Всего в Украине 27 377 (тоже рекорд) новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 5 472 человека; летальных исходов – 699; выздоровело – 12 464 человека; проведены тестирования за сутки – 155 405 (в том числе методом ПЦР – 72 918, методом ИФА – 22 294); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 60193.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 006 463 человека; выздоровело– 2 479 138 человек; летальных исходов – 70 146; проведено ПЦР-тестирований – 14 658 956.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев – 1836 случаев;

- Винницкая область – 672 случая;

- Волынская область – 674 случая;

- Днепропетровская область – 2254 случая;

- Донецкая область – 1390 случаев;

- Житомирская область – 1559 случаев;

- Закарпатская область – 421 случай;

- Запорожская область – 1350 случаев;

- Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

- Киевская область – 967 случаев;

- Кировоградская область – 212 случаев;

- Луганская область – 759 случаев;

- Львовская область – 1400 случаев;

- Николаевская область – 733 случая;

- Одесская область – 1899 случаев;

- Полтавская область – 1197 случаев;

- Ровенская область – 1041 случай;

- Сумская область – 1543 случая;

- Тернопольская область – 523 случая;

- Харьковская область – 1656 случаев;

- Херсонская область – 613 случаев;

- Хмельницкая область – 1113 случаев;

- Черкасская область – 775 случаев;

- Черновицкая область – 694 случая;

- Черниговская область – 882 случая.