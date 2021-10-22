Премьер-министру доложили о проблемах с отоплением в СНАУ, о КСПУ - молчок

Чиновник отметил, что в мире наблюдается энергетический кризис. В частности, цены на газ в Европе на историческом максимуме, а цены на уголь выросли по меньшей мере в три раза по сравнению с прошлым годом. При этом, по его словам, правительство подготовило несколько разных сценариев, которые позволят спокойно пройти отопительный сезон.
«Тарифы для населения в этом отопительном сезоне останутся стабильными. Местные власти взяли на себя соответствующее обязательство в Меморандуме с Правительством и «Нафтогазом», — подчеркнул Премьер-министр.
Глава правительства также отметил, что Кабинет Министров вместе с народными депутатами увеличил размер программы субсидий на 12 млрд грн и в то же время увеличил размер субсидий для граждан.
Что касается СНАУ, то чиновник заявил, что учреждение должно получить возможность поставлять тепло людям по цене газа, выставленной для населения. До конца этой недели должен быть определен перечень объектов, где есть аналогичные проблемы и разработаны механизмы их решения.
Надеемся, о проблемах с КСПУ ему также доложат…
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