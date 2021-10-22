У Сумах моніторитимуть діяльність депутатів Представники громадської організації «Громадянська платформа «Дій!» розповіли 3 листопада у Сумському прес-клубі про свій проєкт «Контролюй депутата», в рамках якого планують здійснювати усесторонній моніторинг роботи депутатів міськради.

Діяльність за проєктом, зокрема, передбачає аналіз стану виконання кількох ключових бюджетних програм Сумської міськради, моніторинг резонансних голосувань депутатів, аналіз майнових декларацій депутатів, що є керівниками структурних підрозділів чи комунальних підприємств. Особлива увага приділятиметься ситуаціям із конфліктом інтересів під час голосування.

«Враховуючи, що серед депутатів багато керівників структурних підрозділів міської ради та директорів комунальних підприємств, в ході моніторингу голосувань звертатимемо увагу на випадки голосування в умовах конфлікту інтересів. Якщо будуть виявлені такі випадки або факти неповідомлення про конфлікт інтересів перед голосуванням – повідомлятимемо до НАЗК», – розповів голова організації Громадянська Платформа «Дій!» Ярослав Янушев.

Окрім того щодо даних «депутатів-сумісників» громадські активісти планують провести моніторинг майнових декларацій задля аналізу способу їх життя.

«Загалом в рамках проєкту буде проаналізовано стан виконання не менше двох бюджетних програм, досліджено матеріали 12 пленарних засідань сесії міської ради, – повідомив керівник проєкту Максим Корнієнко. – Уся ця інформація висвітлюватиметься на сайті deputat.sumy.ua».

«Контролюй депутата» є одним з чотирьох в Сумській області проєктів-переможців конкурсу «Підтримка антикорупційних розслідувань на регіональному та місцевому рівнях», організованому Чернігівським Центром Прав Людини.

Проєкт «Підтримка антикорупційних ОГС для зміцнення верховенства права» впроваджується громадською організацією «Чернігівський Центр Прав Людини» за підтримки Програми МАТRА Посольства Королівства Нідерландів.