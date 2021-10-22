Сумчане требуют включить отопление и наказать ответственных На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Требуем включить отопление и наказать ответственных за несвоевременную подачу».

«В половине города Сумы 1 ноября нет отопления!

Сроки подачи постоянно сдвигаются!

Уже не первый год КППВ срывает сроки подачи тепла и горячей воды. Причины постоянно меняются от ремонтных работ до долгов.

Эта организация не справляется со своими обязанностями по предоставлению услуг! Подготовительные работы должны проводится заранее. За несколько месяцев нужно проводить тестирование, ремонт, устранять долги, закупать газ и утверждать тарифы! Но КППВ начинает это делать в октябре.

Требуем:

1. Подать отопление немедленно и не тормозить процесс бюрократией по утверждению тарифов и подписанию договоров.

2. Пользователям КППВ выплатить компенсацию в виде скидки на услуги за первый месяц.

3. Провести расследование и наказать всех причастных к срыву сроков.

4. Руководству города начинать контролировать процесс в августе, а не октябре.

5. Если КСПУ не в состоянии справиться, перевести город на другие котельные.

Хватит мучать население города!

Вы портите людям здоровье и их жилье!

В квартирах очень холодно и сыро. Электрические обогреватели уже не справляются. Люди начинают болеть. А квартиры покрываются плесенью.

Кто за это ответит?», - спрашивает автор петиции.