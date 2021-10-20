На Сумщине прогнозируют потепление и туман

4 ноября: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.
5 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +6..+11°С, днем +12..+17°С.
Ночью и утром 4 ноября по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).
На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, 28 октября из-за атмосферного фронта в Сумской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь,...
В субботу и воскресенье на Сумщине сохранится преимущественно сухая, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
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