Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:53378

На Сумщине прогнозируют потепление и туман

В ближайшие дни в Сумской области ожидается преимущественно сухая, теплая погода.

4 ноября: переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +4..+9°С, днем +8..+13°С.

5 ноября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +6..+11°С, днем +12..+17°С.

Ночью и утром 4 ноября по Сумской области и Сумы ожидается туман, видимость 200-500 м (I-й уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На выходных на Сумщине ожидается потепление
29.10.2021 17:12

На выходных на Сумщине ожидается потепление

На выходные погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....

На Сумщину идет атмосферный фронт
27.10.2021 17:48

На Сумщину идет атмосферный фронт

Как сообщает Сумской областной гидрометцентр, 28 октября из-за атмосферного фронта в Сумской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь,...

На Сумщине прогнозируют похолодание
22.10.2021 17:28

На Сумщине прогнозируют похолодание

В субботу и воскресенье на Сумщине сохранится преимущественно сухая, без существенных осадков погода....

Погода в Сумах: прогноз на завтра
21.10.2021 17:57

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...

На Сумщине прогнозируют потепление
20.10.2021 11:52

На Сумщине прогнозируют потепление

Последние дни перемещение воздушных масс в антициклоне создало настоящие температурные качели....

Новости

На Сумщине еще 1156 случаев заболевания COVID-19: 44 летальных
Сегодня 08:33
В Сумах не спешат убирать электроопоры с проезжей части расширенной дороги
Сегодня 16:59
На Сумщине в кювете оказались сразу два авто
Сегодня 16:23
На Сумщине прогнозируют потепление и туман
Сегодня 15:53
В Сумах снова майданят антиваксеры
Сегодня 15:31
Сумські рятувальники попреджають про пожежну небезпеку пічного опалення
Сегодня 14:30
7 территориальных громад Сумщины приглашены к участию в европейской программе
Сегодня 13:58
В Сумской ОГА заметили смог в Сумах
Сегодня 13:11
Сумчан знову запрошують до обговорення проєкту Статуту територіальної громади
Сегодня 13:07
В Сумах строят подъездные пути к детсаду в 12-м микрорайоне
Сегодня 12:53
На Сумщине водоканал заплатит 1,4 млн грн за пользование водными ресурсами без спецразрешения
Сегодня 12:24
Ночью в Шостке горел жилой дом
Сегодня 11:58
view counter
view counter

Статьи

Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
Сегодня 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
Вчера 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
Вчера 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
Вчера 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.