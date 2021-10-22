В Сумах снова майданят антиваксеры В Сумах собрался митинг в поддержку киевского протеста против принудительной вакцинации.

На площади Независимости в Сумах в 13 часов собралось около 20 человек. Протестовали против принудительной вакцинации и нарушения прав человека, передает Суспільне.

Люди вышли, чтобы своим митингом поддержать протест против карантинных ограничений, который проходит 3 ноября в Киеве. Там на акцию пришли около двух тысяч человек. Они перекрыли проезжую часть по улице Грушевского и Шелковичной.

«Мы не отрицаем, что есть заболевание, и есть проблема. Вопрос в том, как ее решают. Принимают нормативные акты с нарушением верховенства права. Вводится перечень подлежащих вакцинации профессий. Кроме того, мы не знаем, какие могут быть последствия вакцинации. И в Украине нет фонда компенсации поствакцинальных последствий», – говорит участник акции в Сумах Олег.