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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:31635

В Сумах снова майданят антиваксеры

В Сумах собрался митинг в поддержку киевского протеста против принудительной вакцинации.

На площади Независимости в Сумах в 13 часов собралось около 20 человек. Протестовали против принудительной вакцинации и нарушения прав человека, передает Суспільне.

Люди вышли, чтобы своим митингом поддержать протест против карантинных ограничений, который проходит 3 ноября в Киеве. Там на акцию пришли около двух тысяч человек. Они перекрыли проезжую часть по улице Грушевского и Шелковичной.

«Мы не отрицаем, что есть заболевание, и есть проблема. Вопрос в том, как ее решают. Принимают нормативные акты с нарушением верховенства права. Вводится перечень подлежащих вакцинации профессий. Кроме того, мы не знаем, какие могут быть последствия вакцинации. И в Украине нет фонда компенсации поствакцинальных последствий», – говорит участник акции в Сумах Олег.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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