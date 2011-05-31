Сумчан знову запрошують до обговорення проєкту Статуту територіальної громади

Розробили таку у правовому управлінні відповідно до доручення міського голови Олександра ЛИСЕНКА.
Запрошуємо мешканців громади подавати свої пропозиції та зауваження до оновленої редакції Статуту. Зробити це можна у письмовому та/або в електронному форматі за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000 / або на електронну пошту pravo@smr.gov.ua. У темі листа потрібно зазначити «Пропозиції до нової редакції Статуту».
Анонімні пропозиції та звернення до розгляду не прийматимуть.
Збір пропозиції триватиме до 15 листопада, повідомляють у правовому управлінні.
У документі враховані зміни адміністративно-територіального устрою, а також законодавчі новації щодо діяльності та повноважень органів місцевого самоврядування.
Проєкт рішення Сумської міської ради «Про Статут Сумської міської територіальної громади» оприлюднено на Інформаційному порталі Сумської міської ради.
Нагадаємо: 5 років тому вже обговорювався новий статут міста, проте до прийнятття нової редакції справ не дійшла.
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