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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:07283

Сумчан знову запрошують до обговорення проєкту Статуту територіальної громади

У Сумській міській раді чекають на пропозиції громадськості щодо нової редакції Статуту Сумської міської територіальної громади.

Розробили таку у правовому управлінні відповідно до доручення міського голови Олександра ЛИСЕНКА.

Запрошуємо мешканців громади подавати свої пропозиції та зауваження до оновленої редакції Статуту. Зробити це можна у письмовому та/або в електронному форматі за адресою: майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40000 / або на електронну пошту pravo@smr.gov.ua. У темі листа потрібно зазначити «Пропозиції до нової редакції Статуту».

Анонімні пропозиції та звернення до розгляду не прийматимуть.

Збір пропозиції триватиме до 15 листопада, повідомляють у правовому управлінні.

У документі враховані зміни адміністративно-територіального устрою, а також законодавчі новації щодо діяльності та повноважень органів місцевого самоврядування.

Проєкт рішення Сумської міської ради «Про Статут Сумської міської територіальної громади» оприлюднено на Інформаційному порталі Сумської міської ради.

Нагадаємо: 5 років  тому вже обговорювався новий статут міста, проте до прийнятття нової редакції справ не дійшла.

Общество Устав
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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