На Сумщине мошенники выманили у пенсионеров почти на 600 тыс. гривен Пенсионеры, поверив неизвестным телефонным собеседникам, отдали все свои сбережения якобы на лечение родных.

Вчера в Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 84-летняя жительница города Ромны. Заявительница объяснила, что в ее квартиру пришел неизвестный и представился помощником врача. Мужчина сообщил, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие и получил значительные телесные повреждения. Поэтому немедленно нуждается в лечении.

Сначала злоумышленник попросил пенсионерку просто собрать вещи для сына в больницу, а затем отметил, что операция очень дорогая и для ее проведения нужны еще деньги. Далее ей позвонил якобы сын и жалобно попросил собрать 80 000 гривен. У пенсионерки всей суммы не было, поэтому отдала все сбережения, которые были в доме, а именно 50 000 гривен. Когда же незваный гость ушел, пожилая женщина позвонила сыну, чтобы спросить его о самочувствии. А когда услышала, что с ним все хорошо и ни в какое ДТП он не попадал, то поняла, что стала жертвой аферистов.

Позже в полицию с аналогичным заявлением о мошенничестве обратился еще один местный пенсионер. Как выяснилось, 73-летний заявитель поверил неизвестным телефонным собеседникам, которые рассказали, что его сын пострадал в результате ДТП, а сейчас его везут на операцию. Испуганный отец после разговора якобы с сыном отдал 20 000 долларов и 7 000 гривен неизвестному, который пришел к нему домой.

В полиции по данным фактам открыли уголовные производства по признакам ч. 1, 3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали все необходимые меры по установлению местонахождение мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.