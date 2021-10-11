Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:11385

В Сумах поймали наркодилеров

9 свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения и устройство для их употребления обнаружили патрульные у сумчанина.

Патрулируя улицу 20 лет Победы, вблизи моста через реку Псел внимание инспекторов привлекли двое мужчин. Увидев патрульных, граждане заметно занервничали и резко изменили направление своего движения. Такое поведение показалось инспекторам странным, поэтому они остановили их.

Впоследствии 27-летний и 35-летний мужчины сообщили, что имеют с собой свертки, по их словам, с наркотическими веществами.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей граждан следователи обнаружили и изъяли 9 свертков с растительным веществом, похожим на наркотическое, а также устройства, вероятно, для их употребления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Кролевце в заброшенной гостинице жил наркоман
28.10.2021 13:04

В Кролевце в заброшенной гостинице жил наркоман

500 граммов наркотического вещества обнаружил работник отделения полиции №1 (г. Кролевец) у местного жителя....

В Сумах задержали наркоторговца-закладчика
28.10.2021 12:46

В Сумах задержали наркоторговца-закладчика

Оперативники Сумского районного управления полиции задокументировали преступную деятельность 20-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ....

В Сумах задержали двух наркоманов
12.10.2021 12:13

В Сумах задержали двух наркоманов

В понедельник правоохранители обнаружили и изъяли наркотические и психотропные средства у жителей Сумского, Роменского и Шосткинского районов....

В Сумах дали 6 лет 20-летнему наркозакладчику
12.10.2021 11:15

В Сумах дали 6 лет 20-летнему наркозакладчику

К 6 годам лишения свободы осужден 20-летнего наркозакладчика....

На Сумщине наркоману-мошеннику дали 4 года
11.10.2021 11:02

На Сумщине наркоману-мошеннику дали 4 года

Осужден мужчина, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем....

Новости

На Сумщине еще 1156 случаев заболевания COVID-19: 44 летальных
Сегодня 08:33
7 территориальных громад Сумщины приглашены к участию в европейской программе
Сегодня 13:58
В Сумской ОГА заметили смог в Сумах
Сегодня 13:11
Сумчан знову запрошують до обговорення проєкту Статуту територіальної громади
Сегодня 13:07
В Сумах строят подъездные пути к детсаду в 12-м микрорайоне
Сегодня 12:53
На Сумщине водоканал заплатит 1,4 млн грн за пользование водными ресурсами без спецразрешения
Сегодня 12:24
Ночью в Шостке горел жилой дом
Сегодня 11:58
Ты звезда, когда помогаешь детям! «АТБ» объединяет миллионы украинцев для спасения малышей с онкозаболеваниями
Сегодня 11:47
На Сумщине мошенники выманили у пенсионеров почти на 600 тыс. гривен
Сегодня 11:42
В Сумах поймали наркодилеров
Сегодня 11:11
В Сумах открывается еще один пункт вакцинации
Сегодня 11:09
На Сумщине будут судить переправщиков нелегала
Сегодня 11:05
view counter
view counter

Статьи

«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
Вчера 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
Вчера 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
Вчера 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.