В Сумах поймали наркодилеров 9 свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения и устройство для их употребления обнаружили патрульные у сумчанина.

Патрулируя улицу 20 лет Победы, вблизи моста через реку Псел внимание инспекторов привлекли двое мужчин. Увидев патрульных, граждане заметно занервничали и резко изменили направление своего движения. Такое поведение показалось инспекторам странным, поэтому они остановили их.

Впоследствии 27-летний и 35-летний мужчины сообщили, что имеют с собой свертки, по их словам, с наркотическими веществами.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей граждан следователи обнаружили и изъяли 9 свертков с растительным веществом, похожим на наркотическое, а также устройства, вероятно, для их употребления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.