В Сумах поймали наркодилеров

Патрулируя улицу 20 лет Победы, вблизи моста через реку Псел внимание инспекторов привлекли двое мужчин. Увидев патрульных, граждане заметно занервничали и резко изменили направление своего движения. Такое поведение показалось инспекторам странным, поэтому они остановили их.
Впоследствии 27-летний и 35-летний мужчины сообщили, что имеют с собой свертки, по их словам, с наркотическими веществами.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей граждан следователи обнаружили и изъяли 9 свертков с растительным веществом, похожим на наркотическое, а также устройства, вероятно, для их употребления.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УКУ.
500 граммов наркотического вещества обнаружил работник отделения полиции №1 (г. Кролевец) у местного жителя....
Оперативники Сумского районного управления полиции задокументировали преступную деятельность 20-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ....
В понедельник правоохранители обнаружили и изъяли наркотические и психотропные средства у жителей Сумского, Роменского и Шосткинского районов....
К 6 годам лишения свободы осужден 20-летнего наркозакладчика....
Осужден мужчина, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем....