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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:0925

В Сумах открывается еще один пункт вакцинации

В КНП «Центральная городская клиническая больница» будет работать пункт вакцинации от COVID-19.

Пункт вакцинации находится на втором этаже поликлинического отделения (ул. 20 лет Победы, 13, каб. 22).

Привиться здесь можно будет по вторникам, средам и четвергам во второй половине дня (с 12:30 до 15:00).

Тел. регистратуры: 70-13-35.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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