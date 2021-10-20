В Сумах открывается еще один пункт вакцинации

Пункт вакцинации находится на втором этаже поликлинического отделения (ул. 20 лет Победы, 13, каб. 22).
Привиться здесь можно будет по вторникам, средам и четвергам во второй половине дня (с 12:30 до 15:00).
Тел. регистратуры: 70-13-35.
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