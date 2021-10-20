В Сумах открывается еще один пункт вакцинации В КНП «Центральная городская клиническая больница» будет работать пункт вакцинации от COVID-19.

Пункт вакцинации находится на втором этаже поликлинического отделения (ул. 20 лет Победы, 13, каб. 22). Привиться здесь можно будет по вторникам, средам и четвергам во второй половине дня (с 12:30 до 15:00). Тел. регистратуры: 70-13-35.