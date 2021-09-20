Сумські рятувальники попреджають про пожежну небезпеку пічного опалення

Як свідчить аналіз таких випадків, більшість пожеж виникла у житловому секторі. У вогні загинуло 15 людей, травмовано 12 людей.
Зважаючи на тривожну статистику, Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.
Завжди дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань!
Зокрема: при використанні пічного опалення слідкуйте за його справністю та не розпалюйте вогонь легкозаймистими рідинами; протягом усього опалювального сезону очищайте димоходи та печі від сажі; не залишайте печі, які топляться без нагляду та не доручайте нагляд за ними малолітнім дітям; не користуйтесь печами, які мають тріщини; не сушіть та складуйте на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; не здійснюйте топлення печей із відкритими дверцятами топки.
Дотримання цих простих правил дозволить зберегти ваше життя та життя близьких вам людей!
Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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В результате пожаров 2 человека погибли и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий и 9 единиц автотракторной...
В результате пожаров 1 человек погиб и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений и 4 единицы автотракторной...
Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий и 3 единицы автотракторной техники....
В результате пожаров травмировано 2 человека, случаев гибели на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий и 2...