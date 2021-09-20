Сумські рятувальники попреджають про пожежну небезпеку пічного опалення З початку року на території Сумського району сталося 408 пожеж, з них 26 через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Як свідчить аналіз таких випадків, більшість пожеж виникла у житловому секторі. У вогні загинуло 15 людей, травмовано 12 людей.

Зважаючи на тривожну статистику, Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області вкотре звертається до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Завжди дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань!

Зокрема: при використанні пічного опалення слідкуйте за його справністю та не розпалюйте вогонь легкозаймистими рідинами; протягом усього опалювального сезону очищайте димоходи та печі від сажі; не залишайте печі, які топляться без нагляду та не доручайте нагляд за ними малолітнім дітям; не користуйтесь печами, які мають тріщини; не сушіть та складуйте на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; не здійснюйте топлення печей із відкритими дверцятами топки.

Дотримання цих простих правил дозволить зберегти ваше життя та життя близьких вам людей!

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області