Житель Сумщины зарубил брата топором

Сегодня в полицию поступило сообщение об исчезновении 52-летнего жителя села Заречное Сумского района, которого в последний раз видели около двух недель назад.
В полиции зарегистрировали данное сообщение и сразу же начали поиски мужчины. Выехав по месту жительства разыскиваемого, полицейские обнаружили его мертвым. В дальнейшем, в ходе проведения следственно-розыскных действий, сотрудники полиции установили, что убийство совершил его 46-летний брат.
Установлено, что в этот день между братьями возникла ссора. Чтобы доказать свою правоту, младший брат схватился за топор. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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