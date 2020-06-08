В Сумах произошла поножовщина: 11-летний парень в больнице 11-летнего мальчика с резаной раной доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

2 ноября около 17.30 в полицию поступило сообщение от врачей скорой о госпитализации ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.

Предварительно установлено, что во дворе дома между двумя сверстниками произошел переросший в драку конфликт. В результате один из мальчиков вытащил нож и ранил им другого.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", в рамках которого устанавливают обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.