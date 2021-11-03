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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 1156 случаев заболевания COVID-19: 44 летальных

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1156 человек.

COVID-19 подтвердили у 1156 человек (Конотопский р-н – 163, Ахтырский р-н – 72, Роменский р-н – 181, Сумский р-н – 664, Шосткинский р-н – 76).

По состоянию на 3 ноября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 109 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1966 летальных исходов, за прошедшие сутки – 44 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 12, Сумский р-н – 13, Шосткинский р-н – 15) – повторение рекорда.

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 89 892 человек, из них за минувшие сутки – 609 (Конотопский р-н – 56, Ахтырский р-н – 146, Роменский р-н – 14, Сумский р-н – 312, Шосткинский р-н – 81).

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Общество Коронавирус
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