На Сумщине начинаются еженедельники прививки в громадах Об этом во время брифинга сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Мы начинаем такую практику как еженедельники вакцинации в громадах. 51 громаду Сумской области разбиваем по 10 еженедельно и будем вырабатывать новый механизм проведения прививок, – сообщил глава облгосадминистрации. – Со среды еженедельник прививок будет проходить в Хотинской, Николаевской сельской, Нижнесыроватской, Верхнесыроватской, Белопольской, Ворожбянской, Ричковской, Николаевской поселковой, Краснопольской и Миропольской громадах Сумского района. И сегодня я проводил селекторное совещание с главами этих территориальных громад, во время которого мы обсудили старт этого еженедельника».

По его словам, в этих громадах будет организована работа с семейными врачами, которые будут приглашать людей на прививку и предоставлять информацию о том, сколько жителей громады, с которыми у них подписана декларация, привилось. Кроме того, в громадах будут выбираться населенные пункты с указанием конкретных улиц, на которые будут выезжать мобильные бригады. Будет определено время и место проведения вакцинации. Для жителей, которые не смогут самостоятельно добраться до места вакцинации, громадой будет дополнительно организован транспорт или мобильные бригады будут осуществлять подворовой обход.

Почему мы это делаем? Потому что ситуация в области очень серьезная. В больницах области заканчиваются места для госпитализации пациентов. Мы постоянно выискиваем возможность открытия дополнительных коек, – отметил Дмитрий Живицкий. – Только за вчера мы потеряли 37 пациентов, которые были бы живы, если бы привились против COVID-19».

Особо глава облгосадминистрации отметил необходимость прививки для пациентов группы риска – 60+ и обратился к молодому поколению с просьбой привести своих родителей и дедушек с бабушками в пункты вакцинации. Ведь только вакцинация – единственный путь сохранения жизни и здоровья жителей Сумщины.

В настоящее время Сумщина снабжена полностью вакцинами AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac. К концу недели область должна получить вакцину Moderna.