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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:10228

Сумчанина подозревают в сбыте поддельного международного свидетельства о вакцинации от COVID-19

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры 31 октября сообщено о подозрении физическому лицу по факту сбыта поддельного международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, совершенного по предварительному сговору с медицинским работником (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, житель г. Сумы через один из мессенджеров подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки. Данные таких лиц после перечисления ими средств на банковскую карту мужчина передавал медработнице, которая вносила их в информационную систему Национальной службы здоровья Украины. Следовательно, сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении «Дія». В частности, в рамках уголовного производства задокументирован факт продажи подозреваемым поддельного свидетельства заказчику за 2 тыс. 800 грн.

В то же время, досудебное расследование продолжается, по его результату действиям медработницы также будет дана правовая оценка.

Противоправная деятельность лиц прекращена по материалам и оперативному сопровождению Управления Службы безопасности Украины в Сумской области работниками Следственного управления Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напоминаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Ковид-сертификаты
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