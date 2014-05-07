Полиция установила нескольких причастных к нападению на журналистов телеканала «Наш» в Сумах

Об этом сообщил во время своего выступления заместитель начальника управления, руководитель профильного отдела департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Владислав Роик в ходе общественных слушаний по безопасности журналистов в Украине, которые во вторник проводит Национальный союз журналистов, пишет Укринформ.
- По телеканалу «Наш». В субботу было зарегистрировано... Сейчас установлен ряд лиц. Они отрабатываются, собирается доказательная база и, я думаю, в кратчайшие сроки будут результаты, - сказал он.
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