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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:07255

Полиция установила нескольких причастных к нападению на журналистов телеканала «Наш» в Сумах

Правоохранители установили ряд лиц по делу о нападении на журналистов телеканала «Наш», которое произошло 30 октября в Сумах.

Об этом сообщил во время своего выступления заместитель начальника управления, руководитель профильного отдела департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Владислав Роик в ходе общественных слушаний по безопасности журналистов в Украине, которые во вторник проводит Национальный союз журналистов, пишет Укринформ.

- По телеканалу «Наш». В субботу было зарегистрировано... Сейчас установлен ряд лиц. Они отрабатываются, собирается доказательная база и, я думаю, в кратчайшие сроки будут результаты, - сказал он.

Право Нападение на журналиста
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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