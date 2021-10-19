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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:50163

В Сумах от коронавируса умер заслуженный журналист Украины

О смерти заслуженного журналиста Украины сообщил его коллега Виталий Кохан.

«Печальное событие произошло для журналистского сообщества Сумщины: сегодня на рассвете после тяжелого течения коварной болезни на 66-м году жизни покинул этот мир Бойко Виктор Михайлович, заслуженный журналист Украины, многолетний руководитель газеты «Сумщина» и глава Сумской областной организации Национального Союза журналистов Украины, возглавляемый им до последних дней.

Искренние соболезнования семье, всем близким, друзьям и коллегам! Разделяю с вами горе в скорбное время! Сил всем пережить эту утрату!

Светлая память Виктору Михайловичу! Со святыми упокой, Боже, его душу, где нет ни болезни, ни печали, ни вздоха, но жизнь бесконечна!

Похороны пройдут в четверг, 4 ноября, в с. Сад Сумского р-на. О времени и месте прощания сообщу дополнительно…», - написал он.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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