В Сумах от коронавируса умер заслуженный журналист Украины О смерти заслуженного журналиста Украины сообщил его коллега Виталий Кохан.

«Печальное событие произошло для журналистского сообщества Сумщины: сегодня на рассвете после тяжелого течения коварной болезни на 66-м году жизни покинул этот мир Бойко Виктор Михайлович, заслуженный журналист Украины, многолетний руководитель газеты «Сумщина» и глава Сумской областной организации Национального Союза журналистов Украины, возглавляемый им до последних дней.

Искренние соболезнования семье, всем близким, друзьям и коллегам! Разделяю с вами горе в скорбное время! Сил всем пережить эту утрату!

Светлая память Виктору Михайловичу! Со святыми упокой, Боже, его душу, где нет ни болезни, ни печали, ни вздоха, но жизнь бесконечна!

Похороны пройдут в четверг, 4 ноября, в с. Сад Сумского р-на. О времени и месте прощания сообщу дополнительно…», - написал он.