Сумчан запрошують на благодійний забіг Святого Миколая

Благодійний забіг святого Миколая 2021 пройде 18 грудня у міському парку ім. Кожедуба. Старт о 12.00. Зареєструватися можна до 17.12.2021.
На учасників чекає новий цікавий маршрут, гаряча підтримка на трасі, та медалька учасника забігу на фініші!
Забіг передбачає три дистанції:
10км - від 16 років;
5км - від 10 років;
1км - для всіх охочих;
Частина коштів від стартових внесків піде на лікування дітей Сумського центру онкогематології.
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