Сумська бібліотека провела День читача Восьмий рік поспіль восени центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка проводить загальнобібліотечну акцію – День читача.

Цього року свято, учасниками якого стали як читачі, так і працівники книгозбірні, проходило під гаслом: «Бібліотек@: створи своє майбутнє».

Кожен відділ бібліотеки відсвяткував по-своєму і креативно, але головним було тепле дружнє спілкування і нагородження найактивніших користувачів.

Читальний зал провів для учнів школи № 4 онлайн-захід «Бібліотек@ – твоя територія» з використанням аніме. Школярі переглянули анімаційний фільм про бібліотеку «Інша реальність», створений читачем (актором, режисером, аніматором) Богданом НАЗАРЧУКОМ. Найактивніших читачів відділу відзначили Почесними дипломами і подарунками.

Працівники абонементу для дорослих привітали своїх найактивніших читачів врученням грамот і призів, висловили щиру вдячність книголюбам за тепле ставлення до бібліотеки і подаровані книги.

Юнацький абонемент також порадував своїх поціновувачів друкованого слова цікавими та корисними подарунками і грамотами.

Сектор літератури з мистецтва відзначив своїх книголюбів нагородами в цікавих номінаціях: «Кращий читач-партнер» за багаторічні партнерські відносини (викладач Людмила ЧАЛА) та «Кращий читач – творча особистість» за багаторічну співпрацю та організацію роботи гуртка «Школа артистична» (художник-викладач Світлана ПУШКАР).

Відділ довідково-інформаційної роботи та маркетингу в якості подарунка користувачам-книголюбам підготував новий випуск цифрової газети «КнигоLand». Ознайомитися з яскравим і цікавим виданням у паперовому вигляді можна в бібліотеці, а у віртуальному – на сайті Сумської МЦБС.

Інтернет-центр відзначив постійного відвідувача Анатолія ЗАЇКУ як активного користувача онлайн-додатку Дія в бібліотеці.

Завдяки креативно проведеним заходам бібліотека поповнилася новими читачами, а постійні відвідувачі отримали велику порцію задоволення, оптимізму та нових цікавих знань.