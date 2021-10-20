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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:09177

Бассейн в сумском «Динамо» все же заработает

После появления в СМИ информации о возможной остановке работы бассейна «Динамо» в Сумах на совещании в облгосадминистрации рассмотрели проблему этого спортивного комплекса.

Руководители Сумской областной организации ФСО «Динамо Украины» обратились к губернатору Дмитрию Живицкому с просьбой поспособствовать в выделении необходимой суммы для запуска бассейна. По самым скромным подсчетам, необходимо 210 тыс. грн. Это оплата месячной нормы расхода тепла. В ОГА пообещали помочь и выступили перед облсоветом с инициативой рассмотреть данный вопрос на сессии, которая состоялась 29 октября. Депутаты поддержали выделение средств для «Динамо» в сумме 210 тыс. грн. Так что есть надежда, что в ноябре бассейн все-таки заработает и сумчане смогут оздоравливаться в нем с соблюдением всех норм безопасности во время пандемии. Надеемся, что и при планировании бюджета на 2022 г. о комплексе «Динамо», который ежедневно посещают до 200 человек, не забудут и выделят финансовую поддержку, необходимую для его нормальной работы, пишет Ваш шанс.

Спорт
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