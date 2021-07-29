Тростянецкая больница получила 4 кислородных концентратора от благотворителей 1 ноября медицинский арсенал Тростянецкой больницы пополнился сразу четырьмя кислородными концентраторами, пульсометрами, медицинскими масками, которые в качестве благотворительной помощи передала фабрика «Якобз Дау Эгберт».

Таким образом, на сегодняшний день больница уже обеспечена 29 единицами кислородных концентраторов, которые просто необходимы для поддержания тяжело больных пациентов.

Один такой аппарат стоит около 40 тысяч гривен, сообщает Тростянецкий горсовет.