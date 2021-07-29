Тростянецкая больница получила 4 кислородных концентратора от благотворителей

Таким образом, на сегодняшний день больница уже обеспечена 29 единицами кислородных концентраторов, которые просто необходимы для поддержания тяжело больных пациентов.
Один такой аппарат стоит около 40 тысяч гривен, сообщает Тростянецкий горсовет.
Управление здравоохранения сообщает о приостановлении планового приема пациентов со вторника, 19 октября, врачами первичного звена....
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