3 ноября Белополье на целый день останется без воды КП «Водоканал Белополье» сообщает, что 3 ноября с 8.00 до 17.00 будет отсутствовать централизованное водоснабжение г. Белополье.

Это связано с прекращением подачи электрической энергии к водозаборной станции II подъема (водозабор) г. Белополье из-за выполнения ремонтных работ Белопольским участком филиала Сумского РЭС АО «Сумыоблэнерго».