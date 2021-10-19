3 ноября Белополье на целый день останется без воды

Это связано с прекращением подачи электрической энергии к водозаборной станции II подъема (водозабор) г. Белополье из-за выполнения ремонтных работ Белопольским участком филиала Сумского РЭС АО «Сумыоблэнерго».
Ночью будет приостановлена работа Лепеховского и Ново-Оболонского водозаборов....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Заозерная....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....