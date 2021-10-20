Жертвой телефонного псевдобанкира стал житель Сумщины Мужчина продиктовал неизвестному собеседнику код из смс-сообщения, а после этого с его счета исчезло 5 000 гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 27-летний житель села Слоут на Глуховщине. Мужчина рассказал, что на его мобильный позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка, который рассказал заявителю, что действие его банковской карты закончилось, и для ее восстановления нужно продиктовать код из смс-сообщение от банка, поступившего клиенту на телефон.

Будучи уверенным, что ему звонят именно из финансового учреждения, мужчина предоставил необходимую информацию. А уже через несколько минут выяснил – со счета исчезло 5 000 гривен.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается лицо злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.