Жертвой телефонного псевдобанкира стал житель Сумщины

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 27-летний житель села Слоут на Глуховщине. Мужчина рассказал, что на его мобильный позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка, который рассказал заявителю, что действие его банковской карты закончилось, и для ее восстановления нужно продиктовать код из смс-сообщение от банка, поступившего клиенту на телефон.
Будучи уверенным, что ему звонят именно из финансового учреждения, мужчина предоставил необходимую информацию. А уже через несколько минут выяснил – со счета исчезло 5 000 гривен.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается лицо злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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