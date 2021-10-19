В Ахтырке сбили 83-летнего велосипедиста

Около 12 часов в спецлинию «102» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Слободская и Большая Заречная.
Работники Ахтырского районного отдела полиции установили, что происшествие произошло между велосипедом и легковым автомобилем Seat. В результате данного ДТП получил травмы 83-летний велосипедист. Он был доставлен в Ахтырскую центральную районную больницу.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливаться в рамках уголовного производства, открытого работниками полиции по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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