Кому отключат свет в понедельник? Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 8 ноября.

Отключения связаны с работами на воздушной линии электропередач и оборудовании подстанции.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений на 8 ноября тут.