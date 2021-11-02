На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 570 человек COVID-19 подтвердили у 570 человек (Конотопский р-н – 176, Ахтырский р-н – 32, Роменский р-н – 128, Сумской р-н – 152, Шосткинский р-н – 82).

По состоянию на 2 ноября за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 108 069 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1922 летальных исхода, за минувшие сутки – 37 (Конотопский р-н – 4, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 7, Сумский р-н – 24, Шосткинский р-н – 1).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 89 283 человек, из них за минувшие сутки – 1090 (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 410, Роменский р-н – 131, Сумский р-н – 304, Шосткинский р -н – 203).