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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30802

В Сумах арестовали счета кальянной из-за антисанитарии

Недобросовестные действия оператора рынка по обжалованию примененного штрафа привели к аресту его счетов на сумму 30 тыс. грн.

Специалистами Главного управления была проведена внеплановая проверка кальянной в городе Сумы. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения гигиенических требований, которые создают угрозу порчи пищевых продуктов и попадания в них загрязняющих веществ, в частности:

- на мощности установлена система вентиляции, в которой вообще не предусмотрены фильтры, воздух в помещение попадает прямо с улицы, вместе с пылью, продуктами выбросов автотранспорта;

– поверхности оборудования для приготовления пищевых продуктов грязные, в помещении для приготовления находится грязный слайсер со следами устаревшей пищи. Загрязнены также внутренние поверхности холодильных камер, где хранятся сырье, полуфабрикаты и соусы для приготовления блюд;

- поверхности оборудования (тестосмеситель, мясорубка) загрязнены с наличием ржавчины и грязи;

- не гладкие поверхности стен, из гофрокартона, с нарушением целостности, щели на стыках стен и пола, стен и дверей, потолок «армстронг», накапливающий влагу и грязь, не закрытые электрические провода, свисающие над зоной мытья посуды;

- на мощности не разработан порядок осуществления мойки и дезинфекции поверхностей, оборудования и инвентаря и не ведутся записи о его проведении;

– в холодильных камерах мощности вообще отсутствует контроль температуры. Нет термометров. Кроме того, поскольку сырье и ингредиенты закупаются в розничных магазинах, у оператора рынка отсутствуют данные, при каких температурах и сроках можно безопасно хранить продукты;

- отсутствуют технологические карты для изготовления блюд и термометры высоких температур не позволяют оператору рынка обеспечивать безопасные температурные режимы при приготовлении блюд.

По результатам проверки был составлен акт и протокол о выявленных нарушениях, а также вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. На основании материалов проверки были использованы штрафные санкции в размере 30 тыс. грн.

Несмотря на очевидность и значимость выявленных нарушений, оператор рынка вместо добросовестного выполнения возложенных на него законом обязанностей решил обратиться в суд. Предприятие трижды обжаловало действия и решения Главного управления в Сумском окружном административном суде. Учитывая откровенное злоупотребление процессуальными правами, Главным управлением было направлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения. По постановлению Сумского окружного административного суда рассмотрение дела было прекращено на основании п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины.

В настоящее время определение суда и постановление о применении штрафных санкций в размере 30 000 грн вступили в законную силу. Результатом уклонения предприятия от исполнения своих обязанностей стало наложение государственным исполнителем ареста на все счета предприятия в банковских учреждениях.

Право Госпродпотребслужба
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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