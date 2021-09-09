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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах торговую сеть оштрафовали на 50 тыс. грн

В судебном порядке подтверждена законность примененного штрафа в размере 50 тыс. грн. к торговой сети за нарушение температурных условий хранения пищевых продуктов.

В адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области поступила жалоба потребителя относительно того, что в одной из крупных торговых сетей в городе Сумы было обнаружено несоответствие при хранении пищевых продуктов с нарушением температурных режимов.

С целью проверки фактов, изложенных в жалобе, специалистами Главного управления проведена внеплановая проверка, по результатам которой были установлены существенные нарушения условий хранения пищевых продуктов.

В частности, на момент проверки в торговом зале было установлено несоблюдение температурных режимов при хранении кондитерских изделий (торты, пирожные и др.) в холодильной витрине магазина возле молочного отделения, а именно: при измерении температуры с помощью пирометра была зафиксирована температура +12+13 °С, однако на датчике холодильной витрины была отмечена температура +8 °С, тогда как в соответствии с маркировкой данной группы товаров, продукция должна храниться при температуре +4+8°С. Следовательно, температура на датчике не соответствует фактической температуре, при которой продукт находится на витрине. Также при осмотре был обнаружен багет с ветчиной (который хранился в этой холодильной витрине) срок годности которого не был исчерпан, но упаковка с ним сдута. В торговом зале также было обнаружено большое количество испорченной плодоовощной продукции, которая также хранилась с грубыми нарушениями температурного режима.

Учитывая вышеизложенное, по результату проведения проверки было выдано предписание об устранении выявленных нарушений условий хранения пищевых продуктов. Также следует отметить, что выявленные нарушения температурных условий хранения пищевых продуктов безусловно представляли угрозу для здоровья людей, в связи с чем к оператору рынка были применены штрафные санкции в размере 50 000 грн.

Однако оператор рынка вместо устранения выявленных нарушений, прибег к судебному обжалованию примененных штрафных санкций в Днепропетровском окружном административном суде и в обоснование исковых требований сослался на то, что на пищевые продукты, которые находятся в торговом зале, не распространяются определенные производителем и/или поставщиком температурные режимы их хранения и предельные сроки годности и соответствующие условия торговой сети могут определяться по своему усмотрению.

В судебном порядке была доказана обоснованность примененных штрафных санкций. В связи с чем решением Днепропетровского окружного административного суда в удовлетворении исковых требований было отказано полностью. Соответствующее судебное решение подтверждает необходимость неукоснительного соблюдения торговыми сетями температурных условий хранения пищевых продуктов, в том числе, в случае их перемещения в торговый зал, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госпродпотребслужба
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