Липоводолинский «Альянс» проиграл третью игру подряд Теперь лидеру Первой лиги.

1 ноября матчем в Харькове завершился 16-й тур чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Местный «Металлист», стремящийся в Премьер-лигу, играл с нашим «Альянсом», который был очень обижен за домашнее поражение в первом туре. Однако, с реваншем не сложилось.

В первом тайме больше моментов было у хозяев, которые даже забили, но гол Матеуса Пейшото отменили из-за оффсайда. Еще несколько раз «Альянс» ловил на офсайдах «первого англичанина украинского футбола» Кадима Харриса, а «Металлист» мог забивать после того, как центрбек Неплях не сумел выбить мяч со своей вратарской, пишет ua-football.com.

Подопечные Юрия Ярошенко классно выходили в атаку из-за коротких передач и завершали их пасами на Станислава Шарая. Вот только он безнадежно транжирил случаи, которые давались партнерам дорогой ценой.

На второй тайм тренер харьковчан Александр Кучер начал включать свои атакующие резервы – Банада, Фомин и с первых же минут Пидлепенец. Последний тут же дал о себе знать опасным моментом, затем Кадим Харрис не реализовал выход один на один с Важинским.

«Альянс» уже стал посмелее, прессинговал соперника на его половине поля и все больше поднимался «вверх» по взмаху руки Ярошенко. Но вот серия взаимных ошибок в центре поля, Танчик подхватывает мяч, тянет в штрафную и отдает вправо на Пидлепенца, несмотря на жесткий подкат Шарая. Евгению закрывает возможность удара Андрей Герт, но тот делает несколько шагов в сторону и бьет в ближний угол голкипера Важинского - 1:0.

Через 10 минут один французский плеймейкер харьковчан Фарес Балули отдал невероятную подачу на Пидлепенца, и Евгений с нескольких метров расстрелял вратаря второй раз, тоже в ближний угол – 2:0.

На последних секундах и «Альянс» мог забить гол престижа, однако лидер полузащиты Вячеслав Пиднебенной попал в перекладину.

Теперь «Металлист» побеждает без пенальти и удалений, закрепляясь на первом месте – 41 очко. Дальше – «Кривбасс» - 34, «Оболонь» - 30 (+матч в запасе с «Альянсом») и «Альянс» - 26 (+ матч в запасе с «Оболонью»). Ниже подпирают «Прикарпатье» - 25 и «Олимпик» - 23 (+1 матч в запасе)…

Металлист (Харьков) – Альянс (Липовая Долина) 2:0

Голы: Евгений Пидлепенец (74, 83)

Предупреждения: Матеус Пейшото (45+1) – Константин Ярошенко (7), Александр Лебеденко (37), Евгений Неплях (48), Николай Агапов (71)

Металлист: 23 Александр Рыбка, 20 Сергей Горбунов (12 Евгений Пидлепенец, 46), 47 Юрий Романюк, 2 Александр Мизюк, 31 Богдан Порох, 17 Егор Демченко (5 Эдуард Сарапий, 46), 34 Владимир Танчик, 10 Фарес Балули (14 Антон Поступаленко, 87), 29 Вячеслав Танковский (44 Евгений Банада, 66), 11 Матеус Пейшото, 30 Кадим Гаррис (86 Руслан Фомин, 62)

Запасные: 1 Даниил Каневцев, 88 Евгений Рязанцев, 24 Виталий Федоров

Главный тренер - Александр Кучер

Альянс: 88 Ярослав Важинский, 33 Константин Пикуль, 4 Евгений Неплях, 17 Ян Осадчий, 94 Андрей Герт, 15 Александр Лебеденко, 9 Вячеслав Пиднебенной, 99 Константин Ярошенко (10 Артур Карноза, 82), 25 Станислав Шарай, 25 , 7 Сергей Загинайлов (96 Ярослав Сидоренко, 80)

Запасные: 55 Руслан Ефанов, 44 Роман Адаменко, 37 Кирилл Зайков, 22 Богдан Шмигельский, 21 Артем Шпиренок, 18 Максим Бойко, 77 Даниил Кобцов

Главный тренер - Юрий Ярошенко