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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54522

Конфликт «Правого сектора» и журналистов телеканала «Наш» в Сумах: полиция открыла уголовное производство

В полиции Сумской области открыли производство о препятствовании журналистской деятельности.

Речь идет о конфликте, произошедшем 30 октября между съемочной группой телеканала «Наш» и представителями «Правого сектора» в центре Сум. Эту информацию подтвердил представитель полиции Сумской области Владимир Крупецких, пишет Суспільне.

«Уголовное производство открыто по части второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование, выясняем обстоятельства происшествия. Подозрение еще никому не объявляли», – сказал Владимир Крупецких.

Как рассказал руководитель областной организации «Правого сектора» Сергей Супрун, после похорон побратима Александра Иванины представители «Правого сектора» получили сообщение, что в центре города устраивает массовое мероприятие телеканал «Наш».

«Подойдя на Театральную площадь, мы увидели баннеры телеканала «Наш», а также Евгения Мураева с его выражением «Украина – наша земля». Мы попросили их: «Пожалуйста, покиньте эту территорию, даем вам для этого определенное время, потому что мы не разделяем позицию владельца канала - откровенного украинофоба Евгения Мураева». Они начали вести свои провокативные действия. Непосредственно физического насилия, о котором они заявляют, не происходило. Не буду отрицать, что была уничтожена символика телеканала», - рассказал он.

По просьбе показать удостоверение журналистов, по словам Сергея Супруна, люди отказали.

Телеканал «Наш» в свою очередь на своем сайте утверждает, что представители «Правого сектора» толкают журналистов и попытались забрать камеру у оператора.

«Получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. На центральную площадь пришло большое количество молодых людей. Полиции было недостаточно, но они пытались сделать все по-максимуму. Радикалов было около 100-150, я могу немного преувеличивать», - рассказал журналист Максим Герасименко, говорится на сайте канала.

По словам журналиста, «радикалы» разгромили аппаратуру, а полиция помешать не смогла.

«Общаясь с начальником Главного управления Нацполиции в Сумской области Александром Анохиным, мы задавали вопрос, были ли подтверждения, что кому-то нанесены телесные повреждения, на что он ответил, что таких лиц не нашлось. Было ли зафиксировано повреждение аппаратуры? – Такого тоже не было», – говорит глава «Правого сектора» в Сумской области.

Право Нападение на журналиста
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