На Сумщине уровень заболеваемости COVID-19 в 17 раз превышает норму Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко.

«Ситуация в области с коронавирусной инфекцией напряженная, наблюдается массовая заболеваемость и высокая смертность. Сумская область по уровню заболеваемости COVID-19 в 17 раз превышает норму и по этому показателю находится на втором месте после Херсонской области, – сказал Сергей Бутенко. – За прошедшую неделю заболело 7360 жителей Сумщины, за последние сутки – 573 новых случая заболевания, из них – 29 детей. За неделю от осложнений умерло 160 человек, 5 – за последние сутки».

Также начальник управления здравоохранения сообщил, что активных больных в области -17 421 человек, из них 1605 - лечится в стационаре, 1272 - в тяжелом состоянии, 54 - на аппаратах ИВЛ. За последние сутки госпитализированы 97 человек.

Развернуто 19 учреждений здравоохранения, на их базе находится 2041 койко-место. На сегодняшний день занято 1605 коек (что составляет 78,6%). 1915 коек снабжены кислородом (94%).

Заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов ГУ «Сумский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» Галина ЗАЙЦЕВА добавила, что анализируя ситуацию с коронавирусной инфекцией в предыдущие периоды, можно заключить, что еще неделя-две ситуация будет напряженной и будет наблюдаться высокий уровень заболеваемости.

Как отметил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий МОИСЕЕНКО, в Сумской области продолжают проводить усиленные меры контроля соблюдения противоэпидемических требований.

«Начиная с 23 октября осуществлена проверка 1070 заведений, из них в 175 обнаружены нарушения. Составлено 143 предписания и 62 протокола, – сказал Виталий Моисеенко. – Наибольшее количество нарушений наблюдается в заведениях общественного питания, сетевых маркетах и на рынке».