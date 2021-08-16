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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:03201

На Сумщине ушел из жизни начальник прокуратуры Путивльщины

Коллектив органов прокуратуры Сумщины глубоко сожалеет по поводу преждевременной смерти начальника Путивльского отдела Конотопской окружной прокуратуры Артема Викторовича Чуева.

В августе Артему Викторовичу исполнилось 32 года, в органах прокуратуры он проработал 10 лет. Высокопрофессиональный прокурор и отличный человек – таким он останется в памяти тех, кто его знал. Выражаем соболезнования родным и близким. Скучаем вместе с вами. Светлая память Артему Викторовичу Чуеву, сообщает прокуратура области.

Общество Утрата
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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