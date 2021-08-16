На Сумщине ушел из жизни начальник прокуратуры Путивльщины

В августе Артему Викторовичу исполнилось 32 года, в органах прокуратуры он проработал 10 лет. Высокопрофессиональный прокурор и отличный человек – таким он останется в памяти тех, кто его знал. Выражаем соболезнования родным и близким. Скучаем вместе с вами. Светлая память Артему Викторовичу Чуеву, сообщает прокуратура области.
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