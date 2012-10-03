На Сумщине подвели климатические итоги октября

Преобладала более холодная, чем обычная, преимущественно сухая погода с небольшими, в отдельные дни умеренными осадками во второй половине месяца. Только в конце октября средняя дневная температура воздуха превосходила климатическую норму на 3-5°С. В некоторые дни образовывались туманы при видимости 300-500 м.
Средняя температура воздуха составляла 5,5-7°С, что на 0,5-1°С ниже нормы.
Максимальная температура воздуха в конце месяца повышалась до 18-19°С, поверхность почвы прогревалась до 24-28°.
Минимальная температура воздуха и поверхности почвы снижалась до 2-6°С мороза.
Количество осадков на преобладающей территории области составило 19-34 мм, или 40-60% месячной нормы, на востоке и юге 2-7 мм, или 5-15% месячной нормы.
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