На Сумщине за выходные четверо пенсионеров стали жертвами мошенников За минувшие выходные дни жертвами мошенников стали четыре жителя области. Граждане, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потеряли более 236 тысяч гривен.

За помощью в полицию обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что вечером на ее мобильный позвонила неизвестная женщина и сообщила о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь нуждается в значительных средствах на лечение. Она отметила, что пенсионерка должна собрать как можно большую сумму денег и передать через курьера, который придет к ней домой. Что заявительница и сделала, передав неизвестному 2 500 долларов и 15 000 гривен.

В аналогичную ситуацию попал 66-летний мужчина, которому злоумышленники сообщили о дорожно-транспортном происшествии, в котором, якобы пострадала его жена. Мужчина не колеблясь передал мошенникам денежные средства в размере 35 000 гривен.

С подобным сообщением на спецлинию "102" обратилась 82-летняя женщина. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее знакомая попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь требует проведения срочной операции. Для помощи подруге пожилая женщина достала все сбережения, а именно 2 600 евро и 16 000 гривен, и передала неизвестной женщине, которая пришла к ней домой и назвалась курьером.

Еще один случай телефонного мошенничества произошел с 69-летней жительницей села Глыбное Краснопольщины. Женщине позвонил якобы представитель одного из банков и сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Ничего не подозревая, пенсионерка сообщила конфиденциальные данные, в результате чего потеряла более 24 000 гривен.

Полиция Сумской области предупреждает граждан об увеличении случаев телефонных мошенничеств. Если у Вас родственники пожилого возраста, сообщите им о таких фактах и убедитесь, что в случае возникновения подобной ситуации необходимо сразу обратиться на спецлинию полиции «102» и ни в коем случае не передавать денежные средства неизвестным лицам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.