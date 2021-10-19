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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58357

На Сумщине за выходные четверо пенсионеров стали жертвами мошенников

За минувшие выходные дни жертвами мошенников стали четыре жителя области. Граждане, поверив неизвестным телефонным собеседникам, потеряли более 236 тысяч гривен.

За помощью в полицию обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что вечером на ее мобильный позвонила неизвестная женщина и сообщила о том, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь нуждается в значительных средствах на лечение. Она отметила, что пенсионерка должна собрать как можно большую сумму денег и передать через курьера, который придет к ней домой. Что заявительница и сделала, передав неизвестному 2 500 долларов и 15 000 гривен.

В аналогичную ситуацию попал 66-летний мужчина, которому злоумышленники сообщили о дорожно-транспортном происшествии, в котором, якобы пострадала его жена. Мужчина не колеблясь передал мошенникам денежные средства в размере 35 000 гривен.

С подобным сообщением на спецлинию "102" обратилась 82-летняя женщина. Злоумышленники убедили пенсионерку в том, что ее знакомая попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь требует проведения срочной операции. Для помощи подруге пожилая женщина достала все сбережения, а именно 2 600 евро и 16 000 гривен, и передала неизвестной женщине, которая пришла к ней домой и назвалась курьером.

Еще один случай телефонного мошенничества произошел с 69-летней жительницей села Глыбное Краснопольщины. Женщине позвонил якобы представитель одного из банков и сообщил, что ее банковская карта заблокирована. Ничего не подозревая, пенсионерка сообщила конфиденциальные данные, в результате чего потеряла более 24 000 гривен.

Полиция Сумской области предупреждает граждан об увеличении случаев телефонных мошенничеств. Если у Вас родственники пожилого возраста, сообщите им о таких фактах и убедитесь, что в случае возникновения подобной ситуации необходимо сразу обратиться на спецлинию полиции «102» и ни в коем случае не передавать денежные средства неизвестным лицам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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